В России направят 5,5 млрд рублей на поддержку киноиндустрии в 2022 году

Фото: Максим Платонов

Российское правительство направит 5,5 млрд рублей на поддержку киноиндустрии в следующем году. Из них 4 млрд рублей выделят Фонду кино, оставшиеся средства — Минкульту. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в трехлетнем бюджете есть необходимые средства для того, чтобы снимать неплохие фильмы и бороться за рынок. Мишустин отметил, что авторское кино не должно уйти в прошлое. Должны быть дебютные, детские, авторские, анимационные фильмы, документальные фильмы и научно-популярные картины, передает ТАСС.

Фото: Василий Иванов

Также сегодня стало известно, что с февраля следующего года билеты на отечественные фильмы можно будет оплачивать «Пушкинской картой». Мишустин отметил, что такая возможность поддержит как молодежь, так и всю российскую киноиндустрию.

Диана Жиленкова