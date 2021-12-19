Новости общества

17:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Команда Казани победила на Спартакиаде муниципальных служащих Татарстана

22:37, 19.12.2021
Команда Казани победила на Спартакиаде муниципальных служащих Татарстана
Фото: мэрия Казани

Казанская команда одержала победу на Спартакиаде муниципальных служащих Татарстана. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

Участники соревновались в восьми видах спорта: лыжные гонки, волейбол, мини-футбол, бадминтон, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы и плавание. Отмечается, что в спартакиаде приняли участие свыше 70 представителей исполкома Казани.

Фото: мэрия Казани

В мэрии рассказали, что Казань занимает лидирующую позицию уже в течение девяти лет.

Вчера в крытом комплексе казанского экстрим-парка «Урам» открылся двухдневный фестиваль уличной культуры, который объединил представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства со всей России.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем