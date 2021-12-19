Команда Казани победила на Спартакиаде муниципальных служащих Татарстана
Казанская команда одержала победу на Спартакиаде муниципальных служащих Татарстана. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии столицы РТ.
Участники соревновались в восьми видах спорта: лыжные гонки, волейбол, мини-футбол, бадминтон, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы и плавание. Отмечается, что в спартакиаде приняли участие свыше 70 представителей исполкома Казани.
В мэрии рассказали, что Казань занимает лидирующую позицию уже в течение девяти лет.
Вчера в крытом комплексе казанского экстрим-парка «Урам» открылся двухдневный фестиваль уличной культуры, который объединил представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства со всей России.
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