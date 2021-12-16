ГИБДД Казани привлекла к ответственности водителя, дрифтовавшего возле «Миллениума»

В Казани ГИБДД привлекла к ответственности водителя LADA Granta за дрифт на улице Подлужной. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Сотрудники ГИБДД провели проверку и оперативно установили нарушителя — им оказался 24-летний молодой человек. Его пригласили в подразделение ГИБДД и провели профилактическую беседу.

Также в отношении водителя составили административный материал по статье «Опасное вождение транспортным средством» (по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ), сообщает Отделение пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Казани.

На этой неделе ГИБДД привлекла к ответственности двух водителей, дрифтовавших у Казанского кремля.