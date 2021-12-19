На уборку казанских улиц от снега вышли 240 рабочих и 136 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня улицы Казани будут очищать от снега 240 дорожных рабочих и 136 единиц специальной техники. В их число входят 45 комбинированных дорожных машин, 48 тракторных щеток и др. Об этом сообщили в мэрии города.

Снег будут вывозить в различных точках города. Работы будут производиться на улицах Айдарова, Зорге, Лобачевского, Павлова, Павлюхина, а также на Оренбургском тракте, проспекте Победы и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Недавно в мэрии рассказали, что с начала зимнего сезона убрали более 70 тысяч тонн снега.

Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -1...-6 градусов. Однако уже на следующей неделе синоптики прогнозируют метель и сильный ветер. На дорогах может образоваться гололедица, местами снежная каша.

Диана Жиленкова