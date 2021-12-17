На уборку казанских улиц от снега вышли 515 рабочих и 281 единица спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня казанские улицы от снега будут очищать 515 дорожных рабочих и 281 единица специальной техники. В их число входят 58 комбинированных дорожных машин, 81 тракторная щетка, 51 самосвал и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Снег будут вывозить с разных точек Казани. Например, работы будут производиться на улицах Батурина, Глушко, Дзержинского, Карбышева, Павлюхина, Пушкина, Юлиуса Фучика, а также на Оренбургском тракте, проспекте Победы и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Как отметили в мэрии, вчера с улиц города вывезли свыше 3,7 тысячи тонн снега. За сутки задействовали 350 тонн реагента и 768 тонн песко-соляной смеси. Всего с начала зимнего сезона убрали более 71,3 тысячи тонн снега.

В грядущие выходные в Татарстане ожидается небольшой снег. По прогнозу синоптиков, днем температура не опустится ниже -6 градусов. А вот на следующей неделе жителей республики ожидают метель и сильный ветер.

Диана Жиленкова