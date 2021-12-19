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В минувшую субботу в Казани поймали 17 водителей в алкогольном опьянении

09:32, 19.12.2021 1
В минувшую субботу в Казани поймали 17 водителей в алкогольном опьянении
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло четыре ДТП с пострадавшими (один наезд на пешехода, два столкновения и один съезд в кювет) и 79 аварий с материальным ущербом. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

За минувшую субботу задержали 17 водителей, которые в нетрезвом виде управляли транспортным средством. Также у двух автолюбителей не оказалось водительских прав. Кроме того, двух горожан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в казанских Салмачах несколько дней подряд происходят ДТП на одном месте. Местные жители уверены, что причиной аварий является состояние дороги.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 дек
    Это больные люди. Их нужно изолировать в ресторанах и кабаках до полного опустошения карманов от финансов.
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