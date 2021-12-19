В минувшую субботу в Казани поймали 17 водителей в алкогольном опьянении

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло четыре ДТП с пострадавшими (один наезд на пешехода, два столкновения и один съезд в кювет) и 79 аварий с материальным ущербом. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

За минувшую субботу задержали 17 водителей, которые в нетрезвом виде управляли транспортным средством. Также у двух автолюбителей не оказалось водительских прав. Кроме того, двух горожан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в казанских Салмачах несколько дней подряд происходят ДТП на одном месте. Местные жители уверены, что причиной аварий является состояние дороги.

Диана Жиленкова