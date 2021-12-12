На сельскохозяйственную ярмарку в Челнах завезли 112 тонн продукции

В Набережных Челнах на субботнюю ярмарку завезли 112 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Продукцию привезли из 11 муниципальных районов. Ярмарки прошли на Набережной Габдуллы Тукая (площадка перед стадионом «Строитель»), территориях агропромышленного парка «Южный» и ипподрома.

Фото: nabchelny.ru

Также 18 и 19 декабря состоятся предпраздничные тематические ярмарки «Новогодний гусь» на территории ипподрома и Набережной Тукая перед стадионом «Строитель».



Ольга Шагиева