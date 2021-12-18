В Казани простились с основателем первой в городе пиццерии — Джузеппе Спартой

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Сегодня в казанском католическом храме прошли похороны основателя первой в городе пиццерии — итальянца Джузеппе Спарты. В храме почти не было свободных мест, сообщают новости телеканала ТНВ.



Одна из жительниц столицы Татарстана, пришедшая в храм проститься с итальянцем, рассказала, что в 90-е годы в городе впервые появились итальянское мороженое, пицца, профитроли, тирамису — то, чего большинство горожан никогда не пробовали до появления итальянского заведения.

В 2000-м году Спарта создал в Казани отель, встав у истоков туризма столицы РТ. Сам предприниматель говорил: «Чтобы вкусно готовить, нужно использовать качественные продукты, но прежде всего — добавить любовь».

О смерти Спарты стало известно днем в пятницу, 17 декабря.

В 2015 году Минтимер Шаймиев наградил владельца «Отеля Джузеппе» медалью «За доблестный труд» за «вклад в обеспечение высокой культуры обслуживания населения и многолетнюю плодотворную работу».

Маргарита Головатенко