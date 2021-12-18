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Генерал НАТО предложил увеличить численность войск в Болгарии и Румынии

20:28, 18.12.2021
Генерал НАТО предложил увеличить численность войск в Болгарии и Румынии
Фото: ru.wikipedia.org

Генерал ВВС США, командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил альянсу установить военное присутствие в Болгарии и Румынии, сообщила немецкая газета Spiegel.

Такую меру он предложил в связи с ростом численности российских войск вблизи границы с Украиной, сообщают СМИ.

Накануне американская сторона заявила, что США готовы обсуждать вопросы безопасности с Россией. Скоро американская сторона планирует связаться с Москвой по поводу российского проекта по безопасности.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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