Генерал НАТО предложил увеличить численность войск в Болгарии и Румынии
Генерал ВВС США, командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил альянсу установить военное присутствие в Болгарии и Румынии, сообщила немецкая газета Spiegel.
Такую меру он предложил в связи с ростом численности российских войск вблизи границы с Украиной, сообщают СМИ.
Накануне американская сторона заявила, что США готовы обсуждать вопросы безопасности с Россией. Скоро американская сторона планирует связаться с Москвой по поводу российского проекта по безопасности.
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