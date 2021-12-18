В Госсовете Татарстана предложили ввести выплаты «детям войны» с 2022 года

Депутата Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил ввести ежемесячные выплаты «детям войны», сообщает «Коммерсант».



К этой категории граждан относятся родившиеся в период с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года. Законопроект предполагает получение «детьми войны» выплат, которые не будут зависеть от других оказываемых мер социальной поддержки. Предлагаемая сумма выплат должна составлять не менее 30% от величины прожиточного минимума — это около 12,7 тысячи рублей.

На момент подготовки законопроекта выплат этой категории граждан должна была составить порядка трех тысяч рублей в месяц. Проект дорабатывается республиканским парламентом, его планируется внести в Госдуму в феврале предстоящего года.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко