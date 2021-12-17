В Минтруде России сообщили, что не планируют вводить ежегодные новогодние выплаты пенсионерам

В Минтруде России не планируется введение ежегодных новогодних выплат пенсионерам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

Министр рассказал, что на сегодняшний день таких обсуждений не проходило и подобной информации ему не поступало.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил ежегодно выплачивать предновогодние выплаты российским пенсионерам. Депутаты обосновали это тем, что на доходах пенсионеров может сказаться инфляция, которая по итогам года может составить 9%, а в предновогодние дни расходы повышаются в связи с организацией праздника и покупкой подарков.



Дарья Акимова