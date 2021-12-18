Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками кофе в Россию
Перебоев с поставками кофе в Россию не ожидается, ситуация стабильная, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
В министерстве напомнили, что в России действует нулевая пошлина на импорт зеленого кофе, а у ряда отечественных производителей есть свои плантации в Колумбии и Доминикане.
Согласно данным ведомства, объем импорта кофе в Россию составил 230 тысяч тонн с начала года.
Эксперты высказали предположение, что до 2023 года в стране может наблюдаться дефицит кофе на рынке.
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