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У онлайн-банка Тинькофф возникли сбои

18:01, 10.12.2021
У онлайн-банка Тинькофф возникли сбои
Фото: youtube.com

В работе банка Тинькофф наблюдаются сбои, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно отчетам пользователей, сбои начались около 17 часов вечера. Число отчетов об ошибках превысило 6 тысяч.

46% жалоб, оставленных пользователями, связано с мобильным банкингом. Еще 40% проблем возникают со входом в мобильное приложение банка. У 14% пользователей возникли сложности при входе в онлайн-банк.

На карте сбоев показано, что очаги сбоев возникли у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиОбщество

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