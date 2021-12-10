У онлайн-банка Тинькофф возникли сбои

В работе банка Тинькофф наблюдаются сбои, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно отчетам пользователей, сбои начались около 17 часов вечера. Число отчетов об ошибках превысило 6 тысяч.

46% жалоб, оставленных пользователями, связано с мобильным банкингом. Еще 40% проблем возникают со входом в мобильное приложение банка. У 14% пользователей возникли сложности при входе в онлайн-банк.

На карте сбоев показано, что очаги сбоев возникли у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Маргарита Головатенко