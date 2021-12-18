Жители Бугульмы потеряли почти 1,5 млн в попытке заработать на инвестициях

38-летний житель Бугульмы обратился в дежурную часть отдела МВД с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного отдела МВД России по Бугульминскому району. Мужчина рассказал, что увидел в Сети предложение заработать на инвестициях, оставил свои контактные данные и ему позвонил неизвестный мужчина. Человек представился аналитиком и объяснил, что для получения дохода надо сначала вложить деньги.

Пострадавший пошел в банк, взял кредит и по полученной инструкции скачал приложение для трейдинга на валютных биржах. «Аналитик» диктовал номера счетов на трейдинговой платформе, куда жертва послушно перечисляла деньги. С 18 ноября по 15 декабря потерпевший перевел на эти счета 669 тысяч рублей. Потом аналитик сообщил об ошибке в перечислении и потребовал повторной оплаты (а иначе счета якобы должны были заблокировать). Только тут горе-трейдер понял, что его обманывают. Он позвонил в банк, попросил отменить все переводы, но там ему ответили, что это невозможно, и посоветовали обратиться к полицейским.

Аналогичное заявление отдел МВД России по Бугульминскому району получил от еще одного местного жителя. 39-летний бугульминец тоже взял кредит и в попытке обогатиться на валютных торгах потерял 772 тысячи рублей, переведя «брокерам».

По этим фактам Следственный отдел МВД России по Бугульминскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, недавно практически аналогичная схема лишила 30-летнего зеленодольца внушительной суммы денег. Он начал переписываться на сайте знакомств с девушкой, та рассказала ему про инвестиции, порекомендовала услуги своего брата-«брокера». За месяц аферисты облегчили его кошелек больше чем на миллион рублей.



Людмила Губаева