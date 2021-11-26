Общение с девушкой на сайте знакомств обернулось для жителя Зеленодольска потерей 1 млн рублей

30-летний житель Зеленодольска потерял более миллиона рублей после того, как связался с аферистами в Интернете. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как рассказал мужчина, он стал переписываться с девушкой на сайте знакомств. Она сообщила, что занимается инвестициями и порекомендовала услуги своего брата-брокера. Согласившись на предложение, потерпевший связался с ним. Тот убедил мужчину вложить деньги для участия в торгах. В общей сложности за месяц потерпевший внес более миллиона рублей, однако вывести деньги обратно он не смог. После этого он понял, что связался с аферистами и обратился в полицию.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что 56-летняя жительница Арска лишилась свыше пяти миллионов рублей в попытке заработать на бирже. Денежные средства были переведены на счет мошенников. Часть из этих денег была взята в кредит.

Диана Жиленкова