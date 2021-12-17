Прокурору Апастовского района поручили доложить о ситуации с многодетной семьей, которая осталась без дома

Прокурору Апастовского района Татарстана Зеферу Абитову поручено представить в аппарат прокуратуры республики доклад о ситуации с обеспечением прав и законных интересов, а также возмещением имущественного вреда многодетной семье, которая осталась без жилья после ДТП с КАМАЗом. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В селе Нижний Баябаш КАМАЗ на полной скорости влетел в дом и разрушил его. Дома находился ребенок, он получил травмы и был госпитализирован. Остальные члены семьи остались целы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После инцидента семья осталась на улице. Один из сыновей нуждается в качественном уходе из-за особенностей здоровья. Сейчас пострадавшие живут у родственников. Глава Шамбулыхчинского сельского поселения выделил Сафиным временное жильё, но мать троих детей хочет восстановить свой дом.

Решение указанных вопросов взяли на контроль в прокуратуре Татарстана, сообщил Галиев.

Татьяна Леухина