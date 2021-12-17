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В Казани зафиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе

14:19, 17.12.2021
В Казани зафиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе
Фото: realnoevremya.ru

В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Повышенный уровень загрязняющего вещества зарегистрировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №15 на улице Дубравной.

Концентрация сероводорода составила 0,033 мг/куб. метр, следует из данных мониторинга Гидрометцентра РТ. Предельно допустимая концентрация вредного вещества составляет 0,01 мг/куб. метр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13 часов 15 декабря до 07 часов 16 декабря.

Ранее в Казани зафиксировали превышение концентрации формальдегида в воздухе.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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