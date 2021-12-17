В Казани зафиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе
В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Повышенный уровень загрязняющего вещества зарегистрировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №15 на улице Дубравной.
Концентрация сероводорода составила 0,033 мг/куб. метр, следует из данных мониторинга Гидрометцентра РТ. Предельно допустимая концентрация вредного вещества составляет 0,01 мг/куб. метр.
Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13 часов 15 декабря до 07 часов 16 декабря.
Ранее в Казани зафиксировали превышение концентрации формальдегида в воздухе.
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