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В Казани зафиксировали превышение концентрации формальдегида в воздухе

14:56, 01.12.2021
В Казани зафиксировали превышение концентрации формальдегида в воздухе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в очередной раз выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Повышенный уровень загрязняющего вещества зарегистрировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №3 на ул. Мартына Межлаука.

Концентрация формальдегида составила 0,323 мг/куб. метр, следует из данных мониторинга Гидрометцентра РТ. Предельно допустимая концентрация вредного вещества составляет 0,05 мг/куб. метр.

Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 30 ноября по 07.00 1 декабря.

За период с 13.00 25 ноября по 7.00 26 ноября повышенную концентрация формальдегида в Казани зафиксировала станция мониторинга на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской. Концентрация загрязняющего вещества достигала 0,088 мг/куб. м.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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