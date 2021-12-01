В Казани зафиксировали превышение концентрации формальдегида в воздухе

В Казани в очередной раз выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Повышенный уровень загрязняющего вещества зарегистрировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №3 на ул. Мартына Межлаука.



Концентрация формальдегида составила 0,323 мг/куб. метр, следует из данных мониторинга Гидрометцентра РТ. Предельно допустимая концентрация вредного вещества составляет 0,05 мг/куб. метр.

Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 30 ноября по 07.00 1 декабря.

За период с 13.00 25 ноября по 7.00 26 ноября повышенную концентрация формальдегида в Казани зафиксировала станция мониторинга на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской. Концентрация загрязняющего вещества достигала 0,088 мг/куб. м.



Татьяна Демина