В НАТО назвали условие для укрепления доверия с Россией
В НАТО готовы работать над мерами, направленными на укрепление доверия с Россией, сообщает RT.
Там подчеркнули, что знают о предложениях по европейской безопасности со стороны России. Диалог должен «основываться на взаимности» и «учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России», сказано в заявлении альянса.
Диалог должен строиться на принципах, на которых базируется европейская безопасность. Отмечается, что в НАТО готовы к укреплению доверия с РФ в случае конкретных шагов по снижению напряженности со стороны Москвы.
В начале недели президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном продвижение НАТО на восток и Украину.
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