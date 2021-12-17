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В НАТО назвали условие для укрепления доверия с Россией

06:38, 17.12.2021
В НАТО назвали условие для укрепления доверия с Россией
Фото: wikipedia.org

В НАТО готовы работать над мерами, направленными на укрепление доверия с Россией, сообщает RT.

Там подчеркнули, что знают о предложениях по европейской безопасности со стороны России. Диалог должен «основываться на взаимности» и «учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России», сказано в заявлении альянса.

Диалог должен строиться на принципах, на которых базируется европейская безопасность. Отмечается, что в НАТО готовы к укреплению доверия с РФ в случае конкретных шагов по снижению напряженности со стороны Москвы.

Фото: pixabay.com

В начале недели президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном продвижение НАТО на восток и Украину.

Маргарита Головатенко
Общество

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