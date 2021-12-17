В НАТО назвали условие для укрепления доверия с Россией

В НАТО готовы работать над мерами, направленными на укрепление доверия с Россией, сообщает RT.



Там подчеркнули, что знают о предложениях по европейской безопасности со стороны России. Диалог должен «основываться на взаимности» и «учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России», сказано в заявлении альянса.

Диалог должен строиться на принципах, на которых базируется европейская безопасность. Отмечается, что в НАТО готовы к укреплению доверия с РФ в случае конкретных шагов по снижению напряженности со стороны Москвы.

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В начале недели президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном продвижение НАТО на восток и Украину.

Маргарита Головатенко