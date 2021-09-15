В Казани двух женщин осудили за кражу кукол

Суд признал виновными в краже 25-летнюю ранее судимую жительницу Зеленодольска и 31-летнюю жительницу Казани в краже, обвинение поддержала прокуратура Ново-Савиновского района города.



Суд установил, что 15 февраля подсудимые были в торговом комплексе на проспекте Ямашева и похитили оттуда женские ботинки и две куклы на общую сумму 7 тысяч рублей.

Женщины признали вину полностью, но ущерб не возместили. Их приговорили к шести месяцам ограничения свободы каждую. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно 43-летнего жителя Татарстана задержали по подозрению в краже двух антикварных мечей у 70-летнего пенсионера, проживающего в Ижевске. Сумма ущерба составила 77 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко