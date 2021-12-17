В «Метроэлектротранс» объяснили инцидент с троллейбусом №3 в Казани

В МУП «Метроэлектротранс» объяснили утренний инцидент с троллейбусом №3. По данным организации, произошла поломка мотора компрессора, появился едкий запах, похожий на гарь, и повалил дым.

«Кондуктор по инструкции всех пассажиров высадил и пересадил на следующий троллейбус этого же маршрута, после чего водитель проследовал в депо для устранения неисправности», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях сообщили, что один из троллейбусов задымился, когда в нем ехали пассажиры. Всех их пересадили в другой транспорт.

Ольга Шагиева