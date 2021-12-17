Утром в Казани задымился троллейбус с пассажирами

Утром 17 декабря в Казани задымился троллейбус. Об этом сообщили в соцсетях.

Случай произошел в Советском районе.

«Сейчас ехали спокойно на работу на 3-м троллейбусе и ближе к «Меге» стал появляться в салоне едкий запах гари, а потом и вовсе дым повалил. Пришлось пересаживаться», — написал пользователь соцсети.

Пострадавших нет. Всех пассажиров пересадили в следующий троллейбус аналогичного маршрута. В «Метроэлектротрансе» инцидент пока не комментировали.

Ольга Шагиева