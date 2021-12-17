В Москве задержан студент, пытавшийся вербовать других учащихся для ИГ*

Фото: wikipedia.org / Андрей Стенин

ФСБ задержала в общежитии МИРЭА в Москве студента, который пытался вербовать других учащихся в террористы для «Исламского государства»* — запрещенной в России террористической организации.



Как сообщило следствие, молодой человек — гражданин одной из республик Средней Азии — неоднократно оправдывал боевиков ИГ* и пропагандировал их идеологию в интернете. Также, по данным СК, с его стороны звучали призывы построить халифат в Ираке и Сирии силой оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ, запрещена в России.

Маргарита Головатенко