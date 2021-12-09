«ЭпиВакКорону» не будут модернизировать под новые штаммы коронавируса

Вакцину «ЭпиВакКорона» не будут модернизировать под новые штаммы коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

По словам Максютова, вакцина эффективно работает против всех новых вариантов вируса. Потенциально эффективно она сработает и против нового штамма «омикрон».

«Это пока предположение, но мы уверены, что да», — цитирует его «Интерфакс».

В РФ зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса: «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора, «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник М» для подростков 12—17 лет.

Ольга Шагиева