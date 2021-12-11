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В Казани на сельскохозяйственных ярмарках реализовали продукции более чем на миллиард рублей

02:29, 11.12.2021
В Казани на сельскохозяйственных ярмарках реализовали продукции более чем на миллиард рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в субботу, 11 декабря, пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает мэрия города.

С сентября за 12 ярмарочных дней в Татарстане реализовали 5,3 тонны картофеля, 2,4 тонны лука, более 2 млн яиц. Всего реализовано продукции на общую сумму более чем миллиард рублей по всем видам товаров.

Ярмарки будут работать с 6:00 до 12:00 и продлятся до 25 декабря.

Ярмарка проводилась в столице Татарстана и в прошлую субботу. Торговля проходила на 15 площадках.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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