В Татарстане прирост индекса промышленного производства в 2022 году составит 3,4% — прогноз

В Татарстане рост валового регионального продукта (ВРП) в 2021 году прогнозируется на 3,8%, в 2022 году — на 3,6%. Об этом говорилось на заседании Кабмина РТ, посвященном основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2022—2024 годы, прогнозу консолидированного бюджета РТ на 2022—2024 годы и бюджета Территориального фонда ОМС РТ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что темп прироста ВРП в следующем году обеспечат наращивание объемов в промышленном производстве, сельское хозяйство, торговля и строительство.

Фото: tatarstan.ru

Ожидается, что прирост индекса промышленного производства в следующем году составит 3,4%. При этом более 70% будет обеспечено предприятиями нефтегазохимического комплекса, передает пресс-служба президента РТ.

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил, что бюджет на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов разработали на основе исполнения бюджета за 8 месяцев, ожидаемых итогов года, изменений законодательства.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 294,1 млрд рублей, на 2023 год — 303,6 млрд рублей, на 2024 год — 315 млрд рублей. Расходная часть консолидированного бюджета без учета федеральных средств на следующий год ожидается в объеме 304,9 млрд рублей, на 2023 год — 316,2 млрд рублей, на 2024 год — 328,9 млрд рублей. Дефицит консолидированного бюджета в 2022 году составит 10,8 млрд рублей, в 2023 году — 12,6 млрд и в 2024 году — 13,9 миллиарда.



Напомним, по итогам января — апреля 2021 года объем валового регионального продукта Татарстана составил 938,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 0,4%.

