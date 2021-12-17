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На некоторых остановках Казани появились табло с информацией о причинах задержки транспорта

10:41, 17.12.2021
На некоторых остановках Казани появились табло с информацией о причинах задержки транспорта
Фото: kzn.ru

В Казани на остановках трамваев №5 и №5а установили новые информационные табло, которые дополнены информацией о причинах задержки транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Как отметили в предприятии, это поспособствует повышению уровня обслуживания пассажиров электротранспорта. Общее число обновленных табло составляет 96 штук.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Вчера в МУП «Метроэлектротранс» рассказали, что Казань первая в России внедрила оплату в электротранспорте через мобильное приложение. Приложение «Казань транспорт» можно сказать в Apple Store или Play Market. Затем к нему необходимо привязать банковскую карту.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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