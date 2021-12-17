В Казани прокуратура оспаривает приговор осужденного за взятку следователя

К 1 году и 8 месяцам колонии общего режима приговорил Вахитовский райсуд Казани бывшего следователя полиции Айрата Ахунова. В качестве дополнительного наказания за взятку он лишен права занимать должности в правоохранительных органах в течение 3 лет после отбытия срока, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Вахитовского суда.



Ахунов ранее занимал должность старшего следователя по расследованию организованной преступной деятельности в кредитных учреждениях и в сфере компьютерной информации УВД Казани. Его обвиняли в получении на карточку 200 тысяч рублей в 2015 году — за освобождение из СИЗО учредителя КПК «Благо» Андрея Затинщикова, на тот момент лишь подозреваемого в мошенническом хищении средств пайщиков. Деньги, по данным следствия, поступили на карточку самого Затинщикова, которую старший следователь УВД Казани изъял у задержанного, но оставил себе.

По версии обвинения, из полученной взятки полицейский успел обналичить 100 тысяч рублей. Остальные так и остались на счете Затинщикова, и тот, отсидев срок за мошенничество, в 2020-м потребовал вернуть снятую сумму. Ахунов согласился и сделал электронный перевод, который позже стал одним из доказательств преступления.

Прокуратура Вахитовского района Казани посчитала назначенное экс-следователю наказание слишком мягким и обжаловала приговор.