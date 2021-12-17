Казань получила отсрочку на выплату долга за Универсиаду
Казань получила отсрочку на выплату долга за дороги, отремонтированные к Универсиаде, решение поддержали на сессии 16 декабря депутаты Казгордумы.
Согласно условиям нового договора, Казань начнет выплачивать по 2,5 млрд рублей ежегодно. Так, столица РТ расплатится с долгами в 2034 году. За Универсиаду Казань должна почти 30 млрд рублей.
Такую же отсрочку получила республика. Татарстан должен погашать долги по бюджетным кредитам.
Подробнее о том, как прошла XI сессия Казгордумы, — в материале «Реального времени».
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