Казань получила отсрочку на выплату долга за Универсиаду

Казань получила отсрочку на выплату долга за дороги, отремонтированные к Универсиаде, решение поддержали на сессии 16 декабря депутаты Казгордумы.



Согласно условиям нового договора, Казань начнет выплачивать по 2,5 млрд рублей ежегодно. Так, столица РТ расплатится с долгами в 2034 году. За Универсиаду Казань должна почти 30 млрд рублей.

Такую же отсрочку получила республика. Татарстан должен погашать долги по бюджетным кредитам.

Фото: wikimedia.org

Подробнее о том, как прошла XI сессия Казгордумы, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко