В Челнах предложили новый закон против пивнушек

Депутаты Госсовета Татарстана от Набережных Челнов снова предпримут попытку защитить в парламенте законопроект против пивнушек. С инициативой выступили Ильдар Шамилов и Роман Мугерман, сообщает Chelny.biz.



До этого предлагалось запретить продажу алкоголя во всех нежилых помещениях в многоквартирных домах. Госсовет этот проект не поддержал. Сейчас депутаты хотят запретить пивнушки в МКД или на прилегающих к ним территориях, у которых общая площадь торгового зала менее 100 кв. м. Меру хотят ввести только в моногородах с численностью населения свыше 500 тысяч человек — в республике этим критериям соответствует лишь автоград.

Именно в Челнах, по словам Шамилова, проблема ощущается наиболее остро — от граждан по этому вопросу поступает множество обращений. Председатель парламента Фарид Хайруллович отмечал важность вопроса, однако, по его словам, решение нужно доработать.

«Иногда вопрос встает так, что «душат малый бизнес». О каком малом бизнесе можно говорить, если он построен на спаивании людей и ухудшении условий проживания?» — упомянул мэр Ченов Наиль Магдеев.

Документ находится на стадии прохождения правовой экспертизы. Вердикт будет известен к концу ноября. В случае принципиальных замечаний, его доработают. Депутаты рассчитывают, что законопроект вынесут на суд Госсовета в конце ноября — начале декабря.

Маргарита Головатенко