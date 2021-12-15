Несколько стран ЕС выступают против введения санкций в отношении России

Несколько крупных стран Евросоюза выступают против введения санкций в отношении России из-за ее якобы предстоящего нападения на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



По имеющимся данным, Германия, Франция, Испания и Италия считают, что важнее провести переговоры с Россией по вопросу Украины, чем вводить экономические санкции. При этом другие страны-представители ЕС придерживаются мнения, что ограничения эффективнее сдержат РФ.

Сообщается, что подобное разделение мнений представляет угрозу для противодействия России со стороны США и их союзников.

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В понедельник сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против восьми россиян и трех юрлиц из России. Также меры введены против ЧВК «Вагнер» за ее действия в Сирии, Ливии и на Украине.

Дарья Акимова