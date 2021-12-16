Италия, Германия и Англия сыграют в одной группе в Лиге наций УЕФА

Сборные Италии, Германии и Англии попали в одну группу при жеребьевке группового этапа Лиги наций УЕФА. Жеребьевка проходила сегодня в швейцарском Ньоне.

Команды Италии, Германии и Англии попали в группу 3 лиги А, четвертым участником стала сборная Венгрии.

Фото: uefa.com

В группе 1 лиги А сыграют сборные Франции, Дании, Хорватии и Австрии. В группе 2 оказались команды Испании, Португалии, Швейцарии и Чехии. В группе 4 будут играть сборные Бельгии, Нидерландов, Польши и Уэльса, пишет «РИА Новости».



Российская сборная сыграет с командами Израиля, Албании и Исландии в одной группе Лиги наций нового сезона.



Татьяна Леухина