ЦБ проработает вопрос о введении ответственности за платежи биткоинами
В России могут ввести ответственность за платежи биткоинами, такой вопрос находится на повестке ЦБ.
Банк России совместно с другими ответственными органами намерен проработать вопрос о том, чтобы ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов.
В частности, это касается использования таких активов как средств платежа, сообщает «РИА Новости».
Накануне Генпрокуратура РФ предложила ввести в законодательство понятие «криптовалюта» — для «единого и устойчивого правоприменения».
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