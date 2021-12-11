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ЦБ проработает вопрос о введении ответственности за платежи биткоинами

01:37, 11.12.2021
ЦБ проработает вопрос о введении ответственности за платежи биткоинами
Фото: pixabay.com

В России могут ввести ответственность за платежи биткоинами, такой вопрос находится на повестке ЦБ.

Банк России совместно с другими ответственными органами намерен проработать вопрос о том, чтобы ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов.

В частности, это касается использования таких активов как средств платежа, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Накануне Генпрокуратура РФ предложила ввести в законодательство понятие «криптовалюта» — для «единого и устойчивого правоприменения».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБанкиИнвестицииОбщество

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