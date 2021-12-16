В Казани пройдут публичные слушания о включении Научного городка в состав города

В Казани пройдут публичные слушания о включении Научного городка в границы столицы Татарстана. Об этом было сказано на заседании XI сессии Казанской городской думы, которое прошло сегодня в Ратуше.

Сейчас эта территория относится к Высокогорскому району и расположена рядом с испытательным центром ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Проект решения о проведении публичных слушаний подготовили по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

Фото: kzn.ru

Территорию Научного городка, а также похоронного комплекса «Курган» предлагается присоединить к Советскому району. Территорию биатлонного комплекса планируется включить в границы Приволжского района.

Слушания пройдут 20 января в 15.00 в актовом зале Управления архитектуры и градостроительства. Подать заявку на участие в слушаниях можно до 19 января по адресу: ул. Груздева, 5, каб. 102, сообщается на сайте мэрии Казани.

О планах расширить границы столицы Татарстана за счет территории Высокогорского района «Реальное время» сообщало в ноябре. О том, как будет развиваться застройка в этой части города, — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина