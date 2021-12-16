Казанцам понадобится 152 зарплаты, чтобы купить себе квартиру, — это много или мало?

Выступая на заседании Казанской городской думы, депутат от КПРФ Алексей Серов сообщил, что одному жителю Казани нужно в среднем 152 зарплаты, чтобы купить собственную квартиру. Известно об этом было и ранее, но сегодня городские власти подтвердили этот печальный факт.



Специалисты портала Urbanus.ru совместно с ресурсом bnMAP.pro еще в марте обнародовали результаты исследования, в котором определили, сколько зарплат нужно в каждом городе, чтобы купить жилье средней ценовой категории. В Казани тогда средняя цена квартиры достигала 6,39 млн рублей, а зарплата — 42,1 тысячи рублей.

Фото kzn.ru

В думе сегодня обсуждалась стратегия социально-экономического развития муниципального образования Казани до 2030 года. Партия КПРФ ее корректировки не поддержала, так как среди них отсутствовал показатель «доступность жилья». Серов отметил, что столица Татарстана занимает последнее место в рейтинге крупных городов по доступности жилья.



В рейтинге крупных российских городов по средней зарплате Казань заняла шестое место с отметкой чуть больше 54 тысяч рублей. Больше всего предлагают представителям профессиональной, научной и технической сферы (80,6 тысячи рублей), информатизации и связи (78,1 тысячи рублей), в финансовых компаниях (69,3 тысячи рублей) и в организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (66,9 тысячи рублей).

Фото kzn.ru

152 зарплаты — это:

12,6 года работы.

Около 8,2 млн рублей , если брать среднюю зарплату по Казани в 54 тысячи рублей, которая установлена сейчас.

, если брать среднюю зарплату по Казани в 54 тысячи рублей, которая установлена сейчас. На 27 зарплат больше, чем нужно при покупке квартиры на вторичном рынке в Казани средней стоимостью 6,75 млн рублей — на это потребуется 125 зарплат казанца.

средней стоимостью 6,75 млн рублей — на это потребуется 125 зарплат казанца. На 6 зарплат больше понадобится татарстанцу при его среднем заработке в 42,5 тысячи рублей , чтобы купить такую же казанскую квартиру.

, чтобы купить такую же казанскую квартиру. Примерно 372 месяца, или 31 год, можно снимать квартиру в столице Татарстана — в октябре 2021 года средняя стоимость аренды квартиры была равна 22 тысячам рублей.

— в октябре 2021 года средняя стоимость аренды квартиры была равна 22 тысячам рублей. На 14 зарплат меньше, чем понадобится москвичу, чтобы купить квартиру : в среднем квартира в нынешнем году в российской столице обойдется в 18,95 млн рублей, а средняя зарплата по итогам девяти месяцев 2021 года выросла до 114 000 рублей.

: в среднем квартира в нынешнем году в российской столице обойдется в 18,95 млн рублей, а средняя зарплата по итогам девяти месяцев 2021 года выросла до 114 000 рублей. На 49 зарплат больше, чем нужно жителю Санкт-Петербурга, чтобы приобрести жилье — средняя зарплата в Северной столице в 2021 году достигла 72,8 тысячи рублей, а средняя цена за квартиру составляет 7,54 млн рублей.

— средняя зарплата в Северной столице в 2021 году достигла 72,8 тысячи рублей, а средняя цена за квартиру составляет 7,54 млн рублей. В 4,3 раза больше, чем нужно зарплат для накопления первоначального взноса по ипотеке при покупке жилья в новостройках — в феврале 2021 года требовалось внести 1,9 млн рублей.



Дарья Акимова