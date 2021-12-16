Жителю Казани понадобится 152 зарплаты для покупки квартиры

Чтобы купить самую простую квартиру, жителю Казани понадобится 152 зарплаты. Об этом заявил депутат от КПРФ Алексей Серов, выступая сегодня на заседании Казанской городской думы.

По его словам, столица Татарстана занимает последнее место в рейтинге крупных городов по доступности жилья. Фракция КПРФ также не поддержала корректировку стратегии социально-экономического развития муниципального образования Казани до 2030 года, так как в ней отсутствовал показатель «доступность жилья».

Фото: realnoevremya.ru

Подробнее о принятых поправках в социально-экономическую стратегию Казани — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова