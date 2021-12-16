В правительстве представили пять окружных инициатив ПФО

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко представил пять окружных инициатив ПФО, посвященных туризму, экологии, транспорту, промышленности и здравоохранению. В число окружных инициатив ПФО вошли «Волжское путешествие», «Чистая вода Поволжья», «Скоростной общественный электротранспорт», «Новые производственные технологии» и «Региональная медицина Поволжья», сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

В окружной проект «Волжское путешествие» входит Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области, Пермский край. Для его реализации привлекут инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и другие федеральные проекты.

«Предполагается создание 20 новых объектов показа, 10 причалов и речных вокзалов, обновление речного флота субъектов Приволжского федерального округа. По предварительным расчетам, реализация окружного проекта позволит создать 13 тыс. новых рабочих мест, привлечь 48 млрд внебюджетных инвестиций. В будущем есть потенциал присоединения к туристическому маршруту и других регионов, расположенных на Волге», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В правительстве считают, что проект даст существенный рост турпотока и простимулирует развитие малого и среднего бизнеса.

Фото: realnoevremya.ru

Еще одна инициатива — «Чистая вода Поволжья» — предусматривает мероприятия по очистке рек, модернизацию систем водоснабжения и, как следствие, обеспечение населения субъектов ПФО чистой питьевой водой. Для ее реализации ведутся федеральные проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». В результате 95% населения будут обеспечены качественной питьевой водой и начнется оздоровление крупных рек — Камы, Урала, Суры.

Семь проектов шести приволжских регионов — Татарстана, Башкирии, Чувашии, Пермского края, Саратовской и Оренбургской областей —объединяет инициатива «Новые производственные технологии». Она предусматривает создание карбоновых полигонов и новых инвестплощадок для судо- и авиастроения, развитие рынка сжиженного природного газа и АПК. Благодаря этому будут разработаны технологии, созданы новые отрасли и около 10 тысяч рабочих мест.



Ольга Шагиева