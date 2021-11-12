В Татарстане полиция изъяла у жителя Удмурии партию фальшивых купюр, которую он хотел сбыть в своем регионе

Полиция изъяла 100 фальшивых купюр номиналом по пять тысяч рублей, которые житель села Пугачева Удмуртской республики вез из Татарстана с целью сбыта в своем регионе, сообщает МВД по РТ.



Автомобиль с 29-летним пассажиром из Удмуртии остановили на стационарном посту полиции. Пока водитель общался с сотрудниками полиции, пассажир сильно нервничал и оглядывался по сторонам — этим он привлек внимание правоохранителей. Полицейские решили досмотреть мужчину и обнаружили у него банкноты с признаками фальсификации.

Купюры отправили на экспертизу, которая показала, что они изготовлены не производством предприятия «Гознак». Установлено, что мужчина купил фальшивки в интернете, забрал «покупку» из тайника и на попутной машине вез ее в свой регион, чтобы распространить их через тайниковые закладки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ч. 1 ст.186 УК РФ).

В банковской системе Татарстана в третьем квартале 2021 года выявили 116 поддельных купюр. Это на 55% меньше, чем выявили за прошлый квартал (211 купюр). Больше всего подделывали банкноты крупных номиналов. 99 из них — фальшивые банкноты в 5 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко