Китайские власти ожидают роста торговли с Россией на 30%

В Китае ожидают роста торговли с Россией в текущем году на 30%. Об этом рассказала официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

По ее словам, за 2021 год объем китайско-российской торговли превысит $140 млрд. Цзюэтин отметила, что в целях наращивания экономического взаимодействия с российским государством Пекин намерен способствовать интенсивному развитию электронной коммерции.

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По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за 11 месяцев текущего года возрос в годовом исчислении на 33,6% и приблизился к отметке в $130,42 млрд, сообщает ТАСС.

Вчера в формате видеоконференции прошли переговоры главы РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. На онлайн-встрече российский президент назвал отношения России и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Диана Жиленкова