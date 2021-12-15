Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке

В формате видеоконференции стартовали переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Открывая онлайн-встречу, лидер РФ назвал отношения России и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Как отметил Путин, между государствами образовалась новая модель сотрудничества, которая базируется на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, а также намерение превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Несколько дней назад в Кремле анонсировали темы, которые планируют обсудить политики. В частности, на переговорах должны подвести итоги совместной работы в рамках развития российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в текущем году и др.

Диана Жиленкова