Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке
В формате видеоконференции стартовали переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Открывая онлайн-встречу, лидер РФ назвал отношения России и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.
Как отметил Путин, между государствами образовалась новая модель сотрудничества, которая базируется на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, а также намерение превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства, передает ТАСС.
Несколько дней назад в Кремле анонсировали темы, которые планируют обсудить политики. В частности, на переговорах должны подвести итоги совместной работы в рамках развития российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в текущем году и др.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым