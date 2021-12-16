При покупке детских товаров в соцсетях жительницы Казани вышли на мошенников

Фото: Максим Платонов

Две жительницы Казани, связавшись с аферистами, потеряли более 21 тысячи рублей каждая. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Пострадавшие нашли магазин по продаже детских колясок в одной из социальных сетей. Заказав в нем детские товары, женщины перевели деньги на указанный банковский счет. Тем не менее заказанных товаров покупательницы так и не дождались и обратились в полицию.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера стало известно, что два татарстанца, попавшись на уловки мошенников, потеряли по три миллиона рублей. Аферисты выманили у доверчивых граждан деньги под предлогом, что на тех пытаются оформить кредиты.

Диана Жиленкова