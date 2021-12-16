Стал известен список улиц, с которых сегодня в Казани вывезут снег

В Казани на уборку улиц от снега сегодня вышли 511 дорожных рабочих и 282 единицы специальной техники, в числе которых 58 комбинированных дорожных машин, 80 тракторных щеток, 58 самосвалов, 36 фронтальных погрузчиков, 36 МКСМ «Барсик». Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Снег будут вывозить с участков улиц: Адоратского, Айдарова, Аметьевская, Баруди, Батурина, Баумана, Беломорская, Бутлерова, Вишневского, Волкова, Габишева, Галактионова, Гафури, Голубятникова, Давыдова, Декабристов, Ершова, Журналистов, Зеленая, Зорге, Ипподромная, Калинина, Кирпичникова, Коротченко, Большая Красная, Кремлевская, Лукина, Назарбаева, Нужина, Островского, Павлова, Парина, Пушкина, Салимжанова, Сахарова, Серова, Советская, Сыртлановой, Ташаяк, Тинчурина, Федосеевская, а также с площади Свободы, проспекта Ибрагимова, Сибирского тракта и других участков.

Фото: kzn.ru

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Ольга Шагиева