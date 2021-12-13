Синоптики спрогнозировали снежную неделю в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе синоптики прогнозируют метель и снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Предстоящей ночью температуры воздуха опустятся до –6... -11°, на востоке республики до -14°. Днем западная часть Татарстана окажется под влиянием атмосферного фронта, ожидается снег, в отдельных районах метель. Днем температуры воздуха составят -3... -8°.

15 и 16 декабря атмосферные фронты северо-западного циклона принесут снег, ветер будет южный и юго-западный, умеренный. Температура начнет повышаться, и 15 декабря ночью она составит -6... -11°, днем -2... -7°. 16 декабря она составит -2... -7°, днем 0... -5°.

Фото: Максим Платонов (архив)

В пятницу и субботу, 17 и 18 декабря, в Татарстане сохранится слабоморозная погода. Временами прогнозируется снег. Ночью температуры составят -2... -7°, днем будут повышаться до 0... -5°. На дорогах гололедица.



В выходные в Татарстане мороз достигал -25 градусов.

Ольга Шагиева