Исполком Казани запретил магазинам и кафе мешать покою граждан

Исполком Казани внес изменения в постановление о порядке размещения сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории города.



Теперь кафе и магазинам в определенные часы нельзя использовать звуковоспроизводящие устройства и устройства усиления звука, играть на музыкальных инструментах, петь.

Так, запрещены действия, которые нарушат покой граждан и тишину в рабочие дни с 22.00 до 6.00 и в выходные, нерабочие и праздничные дни с 22.00 до 9.00. В другое время шум не должен превышать 70 дБ.

Фото: Илья Репин

Контроль за выполнением постановления возложен на замруководителя Исполкома Казани Ильдара Шакирова.

Маргарита Головатенко