В Татарстане только 6% работников устраивает их текущая должность

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане только 6% опрошенных работников устраивает их текущая должность. В целом по России этот показатель в два раза меньше — 3%.

Татарстан оказался одним из двух регионов, в которых работники чаще всего отвечали, что они довольны своей должностью. Опередил республику лишь Нижний Новгород — 23%.

Как показало исследование, каждый четвертый житель России в следующем году хочет сменить профессию. Чаще всего об этом задумываются работники, занимающиеся делопроизводством. Они хотят уйти в сферу проектного менеджмента или маркетинга, выяснили в образовательном проекте Setters Education.

Половина опрошенных россиян хотят в 2022 году добиться повышения на своей работе. Наиболее ярко это стремление выражено у PR-специалистов, маркетологов, продакт-менеджеров и программистов, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Исследование проводилось с 26 ноября по 5 декабря. В нем участвовало 1 047 россиян старше 18 лет.

Ранее аналитики выяснили, что в Казани 23% опрошенных сотрудников думают об увольнении раз в неделю. Еще 7% респондентов рассказали, что мысли об уходе с работы их посещают каждый день. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина