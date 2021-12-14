Каждый пятый казанец задумывается об увольнении хотя бы раз в неделю
С ежедневным желанием уволиться на работу ходят 7% казанцев
Большинство людей так или иначе хотя бы раз задумываются об увольнении с работы. В Казани 23% опрошенных работников заявили, что подобные мысли их посещают раз в неделю, сообщили «Реальному времени» в онлайн-университете рентабельного образования Skypro. Однако есть и те, кто хочет буквально сбежать с работы: 7% респондентов объявили, что задумываются об увольнении каждый день.
Большинство же респондентов мысли об уходе с работы посещают несколько раз в месяц — таких 35%. У других же такая идея в голове появляется значительно реже — 15% опрошенных в Казани работников заявили, что подобное случается один раз в полгода или вовсе единожды за год. У 14% желание уволиться наблюдается лишь пару раз в несколько месяцев.
Как рассказал Свердлов, редкие мысли об увольнении характерны, как правило, для сотрудников сфер производства, индустрии моды и спорта. Среди них показатели 6%, 4% и 4% соответственно.
Абсолютное меньшинство работающих казанцев не задумывается об уходе из найма. Не размышляют об увольнении лишь 6% опрошенных, показало исследование.
Плохая погода располагает к мыслям об увольнении
Для большинства желающих основной причиной для увольнения является неудовлетворенность зарплатой. При ее получении с желанием уйти с работы сталкивается почти каждый третий опрошенный казанец — 30%.
Немаловажную роль в склонении к мысли об увольнении имеет настроение. На него на работе влияют несколько факторов — общение с клиентами, коммуникация с руководством, отношение к своим рабочим обязанностям и даже погода за окном.
Так, 15% респондентов рассказали, что начинают задумываться об увольнении из-за неадекватного поведения заказчика или клиента, с которым им приходится работать. Появление мыслей об уходе с работы может спровоцировать и начальство — крики со стороны руководства склоняют к мыслям об увольнении каждого десятого опрошенного.
Нежелание работать появляется и в случае, если за окном непогода. Она наталкивает на мысли об увольнении 14% трудоустроенных казанцев.
Еще 8% респондентов рассказали, что задуматься об уходе из найма их заставляет выполнение работы, которая им не по душе.
Кроме того, казанцы склонны думать об увольнении, если у них появляются какие-либо проблемы в жизни.
Увольнение чаще всего остается мечтой
Большинство респондентов, несмотря на посещающие их время от времени или регулярно мысли об увольнении, решится на этот шаг не могут. О готовности к увольнению заявили лишь 10% опрошенных.
Основной преградой для ухода с работы и смены профессии почти четверть опрошенных назвали отсутствие необходимых связей (23%), а каждый пятый дорожит стабильностью и не готов ею пожертвовать (20%). Часть опрошенных беспокоит вопрос обучения — 16% респондентов пугает его высокая стоимость, а 15% не устраивает продолжительность этого процесса.
Многие видят возможности в улучшении своего положения в месте их трудовой деятельности. Для абсолютного большинства мысли об увольнении отгоняло бы повышение зарплаты (44%). Еще 22% респондентов хотели бы сменить сферу деятельности на текущем месте работы. Столько же желают смены работодателя.
Существенным удерживающим фактором на работе является и возможность карьерного роста. Наличие подобной перспективы важно для каждого пятого опрошенного. Важным фактором является и хорошее руководство — 11% респондентов мечтают о другом руководителе.
Всего в опросе, проведенном в этом месяце, участвовали 1 043 совершеннолетних респондента из российский городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек.
Татарстанцы не опасаются увольнений
Отметим, что в целом жители Татарстана не боятся увольнения. Согласно опросу, проведенному в октябре текущего года, 75% респондентов выразили уверенность, что в ближайшее время им не грозит подобная участь. К слову, в мае 2021-го рисков для потери работы по инициативе работодателя не видели ровно столько же опрошенных татарстанцев.
И осенью, и весной этого года индекс стабильности на текущем месте трудоустройства в Татарстане составлял 0,48 пункта. Для сравнения, в целом по России этот показатель был ниже — 0,42 пункта в октябре и 0,39 в мае.
Что касается потребности в кадрах, то в 2021 году в топ-5 самых востребованных вакансий в Татарстане вошли менеджер по продажам, водитель, инженер, продавец и слесарь. В десятку попали также кладовщик, бухгалтер, менеджер по работе с клиентами, повар и комплектовщик, выяснили аналитики HeadHunter.
|
№
|
Название профессии
|
Кол-во вакансий
|
1.
|
Менеджер по продажам
|
16,0 тыс.
|
2.
|
Водитель (вкл. экспедитор, такси и т.п.)
|
11,1 тыс.
|
3.
|
Инженер
|
5,0 тыс.
|
4.
|
Продавец (вкл. консультант, кассир и т.п.)
|
5,0 тыс.
|
5.
|
Слесарь
|
5,0 тыс.
|
6.
|
Кладовщик (вкл. грузчик, комплектовщик)
|
4,7 тыс.
|
7.
|
Бухгалтер
|
3,7 тыс.
|
8.
|
Менеджер по работе с клиентами
|
3,1 тыс.
|
9.
|
Повар (все уровни)
|
3,1 тыс.
|
10.
|
Комплектовщик
|
2,8 тыс.
|
11.
|
Администратор (не офиса)
|
2,0 тыс.
|
12.
|
Медицинская сестра
|
1,5 тыс.
|
13.
|
Офис-менеджер, администратор офиса
|
1,4 тыс.
|
14.
|
Торговый представитель
|
1,3 тыс.
|
15.
|
Юрист
|
1,3 тыс.
|
16.
|
Грузчик
|
1,2 тыс.
|
17.
|
Курьер (не водитель)
|
1,0 тыс.
|
18.
|
Маркетолог
|
1,0 тыс.
|
19.
|
Токарь
|
1,0 тыс.
|
20.
|
Официант
|
1,0 тыс.
К слову, о том, как россияне отмечают увольнение. Так, согласно данным исследования, каждый второй, покидая работу, попрощался устно. При этом порядка 40% предпочли ограничиться только этим. Еще 18% респондентов угостили коллег на прощание. Некоторые даже устраивают походы в бар, чтобы отпраздновать свое увольнение.
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