Каждый пятый казанец задумывается об увольнении хотя бы раз в неделю

С ежедневным желанием уволиться на работу ходят 7% казанцев

Большинство людей так или иначе хотя бы раз задумываются об увольнении с работы. В Казани 23% опрошенных работников заявили, что подобные мысли их посещают раз в неделю, сообщили «Реальному времени» в онлайн-университете рентабельного образования Skypro. Однако есть и те, кто хочет буквально сбежать с работы: 7% респондентов объявили, что задумываются об увольнении каждый день.

— Чаще всего о смене работы мечтают сотрудники в сферах маркетинга, медицины и общепита. 10%, 9% и 9% из них задумываются об этом ежедневно, — уточнил директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов.

Большинство же респондентов мысли об уходе с работы посещают несколько раз в месяц — таких 35%. У других же такая идея в голове появляется значительно реже — 15% опрошенных в Казани работников заявили, что подобное случается один раз в полгода или вовсе единожды за год. У 14% желание уволиться наблюдается лишь пару раз в несколько месяцев.



Как рассказал Свердлов, редкие мысли об увольнении характерны, как правило, для сотрудников сфер производства, индустрии моды и спорта. Среди них показатели 6%, 4% и 4% соответственно.

Абсолютное меньшинство работающих казанцев не задумывается об уходе из найма. Не размышляют об увольнении лишь 6% опрошенных, показало исследование.

Плохая погода располагает к мыслям об увольнении

Для большинства желающих основной причиной для увольнения является неудовлетворенность зарплатой. При ее получении с желанием уйти с работы сталкивается почти каждый третий опрошенный казанец — 30%.



Немаловажную роль в склонении к мысли об увольнении имеет настроение. На него на работе влияют несколько факторов — общение с клиентами, коммуникация с руководством, отношение к своим рабочим обязанностям и даже погода за окном.

Так, 15% респондентов рассказали, что начинают задумываться об увольнении из-за неадекватного поведения заказчика или клиента, с которым им приходится работать. Появление мыслей об уходе с работы может спровоцировать и начальство — крики со стороны руководства склоняют к мыслям об увольнении каждого десятого опрошенного.

Нежелание работать появляется и в случае, если за окном непогода. Она наталкивает на мысли об увольнении 14% трудоустроенных казанцев.

Еще 8% респондентов рассказали, что задуматься об уходе из найма их заставляет выполнение работы, которая им не по душе.

Кроме того, казанцы склонны думать об увольнении, если у них появляются какие-либо проблемы в жизни.

Фото: Максим Платонов

Увольнение чаще всего остается мечтой

Большинство респондентов, несмотря на посещающие их время от времени или регулярно мысли об увольнении, решится на этот шаг не могут. О готовности к увольнению заявили лишь 10% опрошенных.

Основной преградой для ухода с работы и смены профессии почти четверть опрошенных назвали отсутствие необходимых связей (23%), а каждый пятый дорожит стабильностью и не готов ею пожертвовать (20%). Часть опрошенных беспокоит вопрос обучения — 16% респондентов пугает его высокая стоимость, а 15% не устраивает продолжительность этого процесса.

Многие видят возможности в улучшении своего положения в месте их трудовой деятельности. Для абсолютного большинства мысли об увольнении отгоняло бы повышение зарплаты (44%). Еще 22% респондентов хотели бы сменить сферу деятельности на текущем месте работы. Столько же желают смены работодателя.

Существенным удерживающим фактором на работе является и возможность карьерного роста. Наличие подобной перспективы важно для каждого пятого опрошенного. Важным фактором является и хорошее руководство — 11% респондентов мечтают о другом руководителе.

Всего в опросе, проведенном в этом месяце, участвовали 1 043 совершеннолетних респондента из российский городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов

Татарстанцы не опасаются увольнений



Отметим, что в целом жители Татарстана не боятся увольнения. Согласно опросу, проведенному в октябре текущего года, 75% респондентов выразили уверенность, что в ближайшее время им не грозит подобная участь. К слову, в мае 2021-го рисков для потери работы по инициативе работодателя не видели ровно столько же опрошенных татарстанцев.

И осенью, и весной этого года индекс стабильности на текущем месте трудоустройства в Татарстане составлял 0,48 пункта. Для сравнения, в целом по России этот показатель был ниже — 0,42 пункта в октябре и 0,39 в мае.



Что касается потребности в кадрах, то в 2021 году в топ-5 самых востребованных вакансий в Татарстане вошли менеджер по продажам, водитель, инженер, продавец и слесарь. В десятку попали также кладовщик, бухгалтер, менеджер по работе с клиентами, повар и комплектовщик, выяснили аналитики HeadHunter.

№ Название профессии Кол-во вакансий 1. Менеджер по продажам 16,0 тыс. 2. Водитель (вкл. экспедитор, такси и т.п.) 11,1 тыс. 3. Инженер 5,0 тыс. 4. Продавец (вкл. консультант, кассир и т.п.) 5,0 тыс. 5. Слесарь 5,0 тыс. 6. Кладовщик (вкл. грузчик, комплектовщик) 4,7 тыс. 7. Бухгалтер 3,7 тыс. 8. Менеджер по работе с клиентами 3,1 тыс. 9. Повар (все уровни) 3,1 тыс. 10. Комплектовщик 2,8 тыс. 11. Администратор (не офиса) 2,0 тыс. 12. Медицинская сестра 1,5 тыс. 13. Офис-менеджер, администратор офиса 1,4 тыс. 14. Торговый представитель 1,3 тыс. 15. Юрист 1,3 тыс. 16. Грузчик 1,2 тыс. 17. Курьер (не водитель) 1,0 тыс. 18. Маркетолог 1,0 тыс. 19. Токарь 1,0 тыс. 20. Официант 1,0 тыс.

К слову, о том, как россияне отмечают увольнение. Так, согласно данным исследования, каждый второй, покидая работу, попрощался устно. При этом порядка 40% предпочли ограничиться только этим. Еще 18% респондентов угостили коллег на прощание. Некоторые даже устраивают походы в бар, чтобы отпраздновать свое увольнение.

Татьяна Демина