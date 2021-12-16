Общественники узнали, куда отправили диких животных из челнинской конноспортивной школы «Тулпар»

Общественники узнали о судьбе диких животных из челнинской конноспортивной школы «Тулпар». Львицу Кияру из «Тулпара» отдали в передвижной зоопарк «Барс», рассказал Chelny-biz председатель правления общественного движения «Народная инициатива» Роман Ваганов.



Активисты узнали о придаче животного случайно — из документов прокуратуры. Акт приема-передачи животного составили в конце октября. Ваганов назвал это решение «очень неправильным».

По его словам, животное могли хорошо пристроить в Подмосковье, но из «Тулпара» к активистам не обращались. Ваганов рассказал, что территорию школы ранее покинули три волка, лебедь и девять пятнистых оленей. Животных передавали разным лицам.

По бухгалтерским документов оленей передали в хозяйство известного фермера и производителя колбасы из оленины Равиля Миннехузина, хотя директор школы сообщал активистам о передаче животных в охотхозяйство «Вятский берег». Активисты отмечали, что орел-могильник просто исчез из документов.

Забирать диких животных из «Тулпара» начали еще в сентябре 2020 года. Большая часть диких зверей прожила в челнинском зоопарке семь лет.

Напомним, школа «Тулпар» не получила лицензию на право осуществления деятельности зоопарка.

Маргарита Головатенко