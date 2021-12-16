Власти США рассекретили 1,5 тысячи документов об убийстве Кеннеди

Национальный архив США опубликовал 1,5 тысячи новых документов по делу убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году, сообщает CNN.



В архивах остаются порядка 10 тысяч документов по этому делу. Публикацию второй части американские спецслужбы попросили отложить до 15 декабря 2022 года.

В материалах содержатся сведения о проработке версии причастности СССР к покушению. В одном из документов разбирается книга Роберта Энсона 1976 года о поездке в Москву установленного следствием убийцы Кеннеди — Ли Харви Освальда. Согласно документу 1978 года, есть вероятность помощи Освальду со стороны СССР, но это не подтверждается фактом ускоренной выдачи визы.

Закон о публикации документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, был принят в 1992 году. Их должны были опубликовать к октябрю 2017 года, но сроки переносились по настоянию спецслужб.

Официальное следствие установило, что убийство в одиночку совершил Ли Харви Освальд. Ни одна из альтернативных версий убийства Кеннеди не получила официального подтверждения. Многочисленные опросы показали, что большинство американцев не верят официальному заключению.

В сентябре ФБР опубликовало документ о терактах 11 сентября 2001 года, рассекреченный по требованию Джо Байдена.

Маргарита Головатенко