ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября 2001 года

ФБР опубликовало документ о терактах 11 сентября 2001 года, рассекреченный по требованию Джо Байдена. Документ размещен на сайте ведомства.

В нем содержится информация о поддержке, которую оказывали двум угонщикам самолетов из Саудовской Аравии. 16-страничный документ датирован 4 апреля 2016 года. В нем опубликован пересказ допроса человека, который общался с теми, кто поддерживал угонщиков, передает AP. Как уточняет агентство, в материале нет доказательств того, что к теракту причастны власти Саудовской Аравии.

Фото: wikipedia.org

Ранее президент США Джо Байден издал указ, дающий старт процедуре рассекречивания документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года. Генеральному прокурору страны Меррику Гарланду поручено обнародовать материалы о трагедии 11 сентября 2001 года в течение шести месяцев. Байден подчеркнул, что, вступая в должность президента США, он обязался обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну.

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов. Террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане.



Алексей Нечаев