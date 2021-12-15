Студентка КИУ им. Тимирясова Лиана Файзуллина стала волонтером года Татарстана

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Студентка КИУ им. Тимирязева Лиана Файзуллина стала волонтером года Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Девушка занимается добровольческой деятельностью с 2016 года. С 2018 года — участница команды «Молодежки ОНФ». Лиана координирует работу профильного обучения общественных спасателей. С марта 200 года вместе со своей командой работала в волонтёрском штабе #МыВместе, помогала в доставке продуктов и лекарств пожилым, находящимся в режиме самоизоляции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году выезжала в зону ЧС в Республику Саха (Якутия) для ликвидации последствий лесных пожаров. Она занималась обходом населения, помогала с документами и в заготовке строительных материалов.



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